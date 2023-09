Don du sang Rue du Sergent Rey Bergerac, 16 octobre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Une collecte de don du sang est organisée à la salle René Coicaud.

Un geste qui sauve des vies !.

2023-10-16 fin : 2023-10-17 19:00:00. EUR.

Rue du Sergent Rey Salle René Coicaud

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A blood donation drive is organized at the Salle René Coicaud.

A gesture that saves lives!

Se organiza una campaña de donación de sangre en la Salle René Coicaud.

¡Un gesto que salva vidas!

Im Saal René Coicaud findet eine Blutspendeaktion statt.

Eine Geste, die Leben rettet!

