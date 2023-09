Foire aux livres – Association Phoenix Rue du Sergent Rey Bergerac, 7 octobre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

L’Association Phoenix vous invite à sa Foire aux Livres qui se tiendra dans la Salle René COICAUD à Bergerac. Les habitués le savent, le hall est vaste et tous nos étals, à l’exception du Bric-à-Brac, seront à l’intérieur ; par conséquent, qu’il pleuve ou qu’il vente vous y serez au sec et au chaud.

Comme d’habitude, l’équipe du Catering sera fidèle au rendez-vous pour vous servir de délicieux en-cas salés-sucrés faits maison et il y aura un coin repas où vous pourrez les déguster.

L’entrée est gratuite et il y a un grand parking où vous pourrez garer votre voiture facilement.

Vous y trouverez plus de 20,000 livres en anglais, français et hollandais, tous d’occasion et en excellent état tels que Fiction, Non-fiction, Livres de Collection, d’Histoire, d’Art antique, de Cuisine ; des livres pour les petits enfants,etc….

2023-10-07 fin : 2023-10-07 15:00:00. .

Rue du Sergent Rey Salle René Coicaud

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Phoenix Association invites you to its Book Fair to be held in the Salle René COICAUD in Bergerac. As our regulars know, the hall is vast and all our stalls, with the exception of the Bric-à-Brac, will be indoors, so come rain or shine, you’ll be warm and dry.

As usual, the Catering team will be on hand to serve you delicious homemade sweet and savoury snacks, and there will be a dining area where you can enjoy them.

Admission is free, and there’s ample parking for your car.

You’ll find over 20,000 books in English, French and Dutch, all second-hand and in excellent condition, including Fiction, Non-fiction, Collector’s Books, History, Ancient Art, Cookery; books for small children, etc….

La Asociación Phoenix le invita a su Feria del Libro que se celebrará en la Salle René COICAUD de Bergerac. Como ya saben nuestros asiduos, la sala es enorme y todos nuestros puestos, a excepción del Bric-à-Brac, estarán bajo techo, así que llueva o haga sol, estará calentito y seco.

Como de costumbre, el equipo de catering estará a su disposición para servirle deliciosos tentempiés caseros, dulces y salados, y habrá una zona de comedor donde podrá degustarlos.

La entrada es gratuita y hay un amplio aparcamiento donde podrá estacionar su vehículo fácilmente.

Encontrará más de 20.000 libros en inglés, francés y neerlandés, todos de segunda mano y en excelente estado, como libros de ficción, no ficción, de colección, historia, arte antiguo, cocina; libros para niños pequeños, etc.

Die Phoenix Association lädt Sie zu ihrer Buchmesse in der Salle René COICAUD in Bergerac ein. Die Halle ist groß und alle unsere Stände, mit Ausnahme des Bric-à-Brac, befinden sich im Inneren.

Wie immer wird das Catering-Team leckere hausgemachte süße und herzhafte Snacks servieren und es wird einen Essbereich geben, in dem Sie diese genießen können.

Der Eintritt ist frei und es gibt einen großen Parkplatz, auf dem Sie Ihr Auto problemlos abstellen können.

Sie finden hier über 20.000 Bücher auf Englisch, Französisch und Holländisch, alle gebraucht und in ausgezeichnetem Zustand, wie z.B. Belletristik, Sachbücher, Sammlerstücke, Geschichte, antike Kunst, Kochbücher, Bücher für kleine Kinder, etc.

