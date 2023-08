Friperie Lions Club terre de vigne Rue du Sergent Rey Bergerac, 29 septembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Le Lions club terre de vignes organise une friperie à la salle René Coicaud..

2023-09-29 fin : 2023-09-30 18:00:00. .

Rue du Sergent Rey Salle René Coicaud

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Terre de Vignes Lions Club is organizing a thrift sale at the Salle René Coicaud.

El Club de Leones de Terre de Vignes organiza una venta de artículos de segunda mano en la Salle René Coicaud.

Der Lions Club terre de vignes organisiert einen Secondhand-Laden im Saal von René Coicaud.

