Stage de Tennis de Table
Gymnase Yves Le Jannou
Rue du Sergent l'Heveder
Perros-Guirec
Côtes dArmor

2023-04-24 10:00:00 – 2023-04-25 17:00:00

Côtes dArmor . Stage de perfectionnement de Tennis de table, réservé aux licenciés FFTT, en cadré par un éducateur sportif, brevet d’état et par les bénévoles du club. correspondance.7ilestt@gmail.com Rue du Sergent l’Heveder Gymnase Yves Le Jannou Perros-Guirec

