Saison 2023 – Visite nocturne du phare de Carteret Rue du Sémaphore Barneville-Carteret, 2 mars 2023, Barneville-Carteret.

Barneville-Carteret,Manche

Si la journée, le phare de Carteret se fait discret pour laisser admirer le panorama qui l’entoure, la nuit, c’est bien cet édifice qui donne au lieu tout son caractère et attire notre attention. Par temps clair, sa lumière effleure celle de ses compères construits des deux côtés de la mer, sur les côtes françaises et les iles anglo-normandes. Que se racontent-il ? Nul ne le sait, à moins que les gardiens du phare aient réussi à en percer le mystère…

Les horaires varient en fonction du coucher du soleil.

Réservation au préalable nécessaire.

Prévoir habits chauds et coupe-vents en fonction des conditions météo.

Peut-être reportée ou annulée en cas de vent supérieur à 50km/h et/ou orage.

Mineurs accompagnés.

Non adapté poussettes / PMR.

Adapté en cas de pluie..

Rue du Sémaphore

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie



If during the day, the lighthouse of Carteret is discreet to let us admire the panorama which surrounds it, at night, it is this building which gives the place all its character and attracts our attention. On a clear day, its light touches that of its companions built on both sides of the sea, on the French coast and the Channel Islands. What do they tell each other? No one knows, unless the lighthouse keepers have managed to unravel the mystery?

The times vary according to the sunset.

Reservations are required in advance.

Bring warm clothes and windbreaker depending on the weather conditions.

May be postponed or cancelled in case of wind over 50km/h and/or storm.

Minors accompanied.

Not suitable for strollers / PRM.

Adapted in case of rain.

Si durante el día, el faro de Carteret es discreto y permite admirar el panorama que lo rodea, por la noche, es este edificio el que confiere todo su carácter al lugar y atrae nuestra atención. En un día claro, su luz toca la de sus compañeras construidas a ambos lados del mar, en la costa francesa y en las islas Anglonormandas. ¿Qué se dicen unos a otros? Nadie lo sabe, a no ser que los fareros hayan conseguido desentrañar el misterio..

Las horas varían en función de la puesta de sol.

Se requiere reserva previa.

Se ruega llevar ropa de abrigo y cortavientos en función de las condiciones meteorológicas.

Puede aplazarse o cancelarse en caso de viento superior a 50 km/h y/o tormenta.

Menores acompañados.

No apto para cochecitos / PMR.

Adaptado en caso de lluvia.

Tagsüber ist der Leuchtturm von Carteret eher unauffällig, um die Aussicht auf die Umgebung zu genießen, doch nachts ist es das Gebäude, das dem Ort seinen Charakter verleiht und unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht. An klaren Tagen streift sein Licht das der anderen Leuchttürme, die auf beiden Seiten des Meeres an der französischen Küste und auf den Kanalinseln errichtet wurden. Was erzählen sie einander? Niemand weiß es, es sei denn, die Leuchtturmwärter haben es geschafft, das Geheimnis zu lüften

Die Öffnungszeiten variieren je nach Sonnenuntergang.

Vorherige Anmeldung erforderlich.

Warme Kleidung und Windjacken je nach Wetterlage mitbringen.

Kann bei Wind über 50km/h und/oder Gewitter verschoben oder abgesagt werden.

Minderjährige müssen begleitet werden.

Nicht für Kinderwagen / PMR geeignet.

Angepasst bei Regen.

