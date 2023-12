LA MOUSSON DU RIRE – ELODIE POUX – LE SYNDROME DU PAPILLON Rue du Saule Blénod-lès-Pont-à-Mousson Catégories d’Évènement: Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Début : Samedi 2024-03-02 20:30:00

Comment passe-t-on d’animatrice périscolaire à humoriste ? A cette question, très souvent posée, Elodie Poux a voulu répondre de la plus belle des manières : avec un spectacle ! De la cour de récré à la scène, de la chrysalide au papillon, Elodie se raconte, nous raconte comment la scène a changé sa vie, dans un stand-up énergique mais toujours accompagnée d’une ribambelle de personnages plus ou moins ravagés, pour notre plus grand bonheur ! Suivez bien, Kimberley et Clitis seront sûrement cachés quelque part…Tout public 39 EUR.

Rue du Saule

Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est

