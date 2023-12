LA MOUSSON DU RIRE – FABIEN OLICARD – ARCHÉTYPES Rue du Saule Blénod-lès-Pont-à-Mousson Catégories d’Évènement: Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Meurthe-et-Moselle LA MOUSSON DU RIRE – FABIEN OLICARD – ARCHÉTYPES Rue du Saule Blénod-lès-Pont-à-Mousson, 1 mars 2024, Blénod-lès-Pont-à-Mousson. Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-03-01 20:30:00

fin : 2024-03-01 Archétypes. Selon Fabien nous serions tous Mentaliste ! Et il compte bien vous le démontrer en vous bluffant… Mieux ! Vous allez parfois vous étonner vous même ! Ce passionné du cerveau va vous surprendre, vous captiver et surtout vous faire exploser de rire. Dans ce nouveau spectacle, Fabien Olicard confirme sa place de numéro 1 des mentalistes Français* dans un spectacle très singulier… qui vous fera découvrir votre propre Archétype ! *Sources : Sondages IFOP et IPSOS 2022.

Archétypes. Selon Fabien nous serions tous Mentaliste ! Et il compte bien vous le démontrer en vous bluffant… Mieux ! Vous allez parfois vous étonner vous même ! Ce passionné du cerveau va vous surprendre, vous captiver et surtout vous faire exploser de rire. Dans ce nouveau spectacle, Fabien Olicard confirme sa place de numéro 1 des mentalistes Français* dans un spectacle très singulier… qui vous fera découvrir votre propre Archétype ! *Sources : Sondages IFOP et IPSOS 2022Tout public 39 EUR.

Rue du Saule

Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Mise à jour le 2023-12-18 par OT PONT A MOUSSON Détails Catégories d’Évènement: Blénod-lès-Pont-à-Mousson, Meurthe-et-Moselle Autres Code postal 54700 Lieu Rue du Saule Adresse Rue du Saule Ville Blénod-lès-Pont-à-Mousson Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville Rue du Saule Blénod-lès-Pont-à-Mousson Latitude 48.874438866348 Longitude 6.05131712198183 latitude longitude 48.874438866348;6.05131712198183

Rue du Saule Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blenod-les-pont-a-mousson/