Plantation citoyenne d’un îlot de fraicheur Samedi 20 janvier 2024, 09h00 Rue du Salat – 31850 Montrabé

Un îlot de fraicheur va être aménagé au bout de la rue du Salat, entre le parking de la place du 19 mars 1962 et la voie ferrée.

Un chantier citoyen de plantation est proposé aux habitants volontaires : samedi 20 janvier à 9h. Les participants planteront les végétaux fournis, sur le terrain préparé par le service des Espaces verts.

LE PROJET :

Lîlot de fraicheur est un espace végétalisé qui a pour objectif d’apporter de la fraîcheur durant les périodes de canicule.

Sur l’espace choisi au bout de la rue du Salat, un magnifique frêne sera le centre de ce cocon de verdure. Un portique en bois recouvert de chèvrefeuille marquera l’entrée. Une haie composée de près de 160 plants permettra de limiter l’érosion et favorisera la biodiversité locale (des sureaux noirs appréciés des oiseaux, des aubépines pour le gîte et le couvert de la petite faune…). Elle conduira le promeneur jusqu’à une petite clairière, où il pourra se reposer sous l’ombrage du frêne

Mené par la commission environnement, ce projet a été conçu avec l’aide d’Arbres et Paysage d’Autan et avec le soutien financier de Climat Local, association mécène.

