Rencontre littéraire – atelier d’écriture avec Paulina Kamakine Rue du Ruisseau, Pinsaguel (31), 15 avril 2023, . Rencontre littéraire – atelier d’écriture avec Paulina Kamakine Samedi 15 avril, 10h30 Rue du Ruisseau, Pinsaguel (31) Gratuit Paulìna Kamakine, poétesse, présentera son premier recueil bilingue occitan/français, Dànssen lous àrbẹs – Dansent les arbres, au travers de lectures poétiques. Paulina voyage afin de parsemer la poésie sur tous les chemins qu’elle emprunte. À travers Dànssen lous àrbẹs, elle rend hommage à sa terre natale, à la langue du cœur ainsi qu’à ses éclats de beauté pure qu’elle seule sait transposer en nous. Empreint d’une douce mélancolie, d’un attachement aux lieux et aux saisons, son ouvrage est ponctué de toiles de l’Artiste-Peintre Marie-Christine Juston. Pour prolonger cette parenthèse enchantée, la poétesse proposera un atelier d’écriture poétique sur le thème de l’Arbre. GRATUIT, ouvert à tous (enfants bienvenus), dans la limite des places disponibles source : événement Rencontre littéraire – atelier d’écriture avec Paulina Kamakine publié sur AgendaTrad Rue du Ruisseau, Pinsaguel (31) Médiathèque Salou Casaïs Rue du Ruisseau, 31120 Pinsaguel, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/41834 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T10:30:00+02:00 – 2023-04-15T12:00:00+02:00

