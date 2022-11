Le manteau rouge – Spectacle français-occitan Rue du Ruisseau, Pinsaguel (31)

Gratuit

avec Cie Les Doudings Rue du Ruisseau, Pinsaguel (31) Médiathèque Salou Casaïs Rue du Ruisseau, 31120 Pinsaguel, France Un conte de Noël pour retrouver le sens du présent. D'où vient ce manteau rouge ? Et pourquoi ces cadeaux ? Une histoire d'amitié poignante ! "Il était une fois un vieil homme qui se souvenait… ces hommes venus du froid… leurs chants colorés, qui vont et reviennent, comme les années… la garance et leurs manteaux devenus rouges par le travail, et le partage… et surtout, les présents extraordinaires qu'ils ramenaient avec eux… pour l'enfant… pour les enfants… pour nous". Gratuit et ouvert à tous dans la limite des places disponibles. Spectacle proposé en partenariat avec la Médiathèque Départementale de Haute-Garonne.

