Les 10 ans du Rossignolet Rue du Rossignolet Loches, 22 septembre 2023, Loches.

Loches,Indre-et-Loire

Le théâtre du Rossignolet fête ses 10 ans durant 3 jours dans 3 lieux de Loches. Ouverture de la fête à l’Espace Agnès Sorel à 20h30 avec le spectacle « Les Amoureux de Molière » en co-réalisation avec la ville de Loches. Programmation complète sur le site web ..

2023-09-22 fin : 2023-09-22 19:30:00. 4 EUR.

Rue du Rossignolet

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Théâtre du Rossignolet celebrates its 10th anniversary over 3 days at 3 venues in Loches. The party opens at Espace Agnès Sorel at 8:30pm with the show « Les Amoureux de Molière », co-produced with the town of Loches. Full program on the website .

El Théâtre du Rossignolet celebra su 10º aniversario durante 3 días en 3 lugares de Loches. La fiesta comienza en el Espace Agnès Sorel a las 20.30 h con el espectáculo « Les Amoureux de Molière », coproducido con la ciudad de Loches. Programa completo en la página web .

Das Théâtre du Rossignolet feiert sein 10-jähriges Bestehen drei Tage lang an drei Orten in Loches. Eröffnet wird das Fest im Espace Agnès Sorel um 20:30 Uhr mit der Aufführung « Les Amoureux de Molière » in Co-Regie mit der Stadt Loches. Vollständige Programmierung auf der Website .

Mise à jour le 2023-07-19 par Loches Touraine Châteaux de la Loire