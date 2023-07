Piscine – Vireux-Wallerand Rue du Risdoux Vireux-Wallerand, 12 juillet 2023, Vireux-Wallerand.

Vireux-Wallerand,Ardennes

A NOTER : DONNÉES 2023 NON COMMUNIQUÉES Bassin principal de 20 m. x 6 m. et d’une profondeur de 1.20 à 1.80 m. A noter Horaires d’ouverture durant la PERIODE SCOLAIRE: Lundi : ferméMardi de 16h30 à 19h30Mercredi de 14h15 à 19h00Jeudi de 18h30 à 20h00Vendredi de 16h30 à 18h30Samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00Dimanche ferméHoraires d’ouverture durant la PERIODE des VACANCES Lundi de 15h00 à 19h00Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 15h00 à 19h00Samedi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00Dimanche fermé.

Rue du Risdoux

Vireux-Wallerand 08320 Ardennes Grand Est



NOTE: DATA 2023 NOT RELEASED Main pool of 20 m. x 6 m. and a depth of 1.20 to 1.80 m. Please note Opening hours during the SCHOOL PERIOD: Monday : closedTuesday from 4:30 to 7:30 pmWednesday from 2:15 to 7 pmThursday from 6:30 to 8 pmFriday from 4:30 to 6:30 pmSaturday from 10 am to 12 pm and from 2 pm to 6 pmSunday closedOpening hours during the HOLIDAY PERIOD Monday from 3 pm to 7 pmTuesday to Friday from 9:30 am to 12 pm and from 3 pm to 7 pmSaturday from 9:30 am to 12 pm and from 2 pm to 6 pmSunday closed

NOTA: 2023 DATOS NO PUBLICADOS Piscina principal de 20 m. x 6 m. y de 1,20 a 1,80 m de profundidad. Horario de apertura durante el PERÍODO ESCOLAR: Lunes : cerradoMartes de 16:30 a 19:30Miércoles de 14:15 a 19:00Jueves de 18:30 a 20:00Viernes de 16:30 a 18:30Sábado de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00Domingo cerradoHorario de apertura durante el PERÍODO DE VACACIONES Lunes de 15:00 a 19:00Martes a viernes de 9:30 a 12:00 y de 15:00 a 19:00Sábado de 9:30 a 12:00 y de 14:00 a 18:00Domingo cerrado

ANMERKUNG: DATEN 2023 NICHT VERMITTELT Hauptbecken 20 m x 6 m, Tiefe 1,20 m bis 1,80 m. Zu beachten Öffnungszeiten während der SCHULZEIT: Montag : geschlossenDienstag von 16:30 bis 19:30 UhrMittwoch von 14:15 bis 19:00 UhrDonnerstag von 18:30 bis 20:00 UhrFreitag von 16:30 bis 18:30 UhrSamstag von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 UhrSonntag geschlossenÖffnungszeiten während der FERIENPERIODE Montag von 15:00 bis 19:00 UhrDienstag bis Freitag von 9:30 bis 12:00 Uhr und von 15:00 bis 19:00 UhrSamstag von 9:30 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 UhrSonntag geschlossen

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme