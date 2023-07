Bibliothèque au Grand Air Rue du Rhin Seltz, 21 juillet 2023, Seltz.

Seltz,Bas-Rhin

Cet été, retrouvez vos Bibliothécaires au grand air, pour des séances de lectures au Camping Les Bords du Rhin à Seltz (repli à la Médiathèque en cas de mauvais temps). Tout public à partir de 3 ans..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . EUR.

Rue du Rhin

Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est



This summer, meet your librarians in the great outdoors, for reading sessions at Camping Les Bords du Rhin in Seltz (the Médiathèque will be the venue in case of bad weather). For all ages 3 and up.

Este verano, únase a sus bibliotecarios en sesiones de lectura al aire libre en el camping Les Bords du Rhin, en Seltz (la Médiathèque será el lugar de celebración en caso de mal tiempo). Apto para todas las edades a partir de 3 años.

Diesen Sommer können Sie Ihre Bibliothekare an der frischen Luft bei Lesungen auf dem Campingplatz Les Bords du Rhin in Seltz treffen (bei schlechtem Wetter können Sie in die Mediathek ausweichen). Für alle ab 3 Jahren.

Mise à jour le 2023-06-05 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg