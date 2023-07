Cinéma en plein air Rue du renfort Lauzun, 2 août 2023, Lauzun.

Lauzun,Lot-et-Garonne

Venez nombreux assister à une séance de cinéma en plein air organisée par le Comité des fêtes. C’est le film de cape et d’épées « Le Capitan », réalisé en 1960 par André Hunebelle, qui est diffusé lors de cette projection..

2023-08-02 fin : 2023-08-02 . .

Rue du renfort

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come one, come all to an open-air cinema organized by the Comité des fêtes. The 1960 cape-and-sword film « Le Capitan », directed by André Hunebelle, will be shown.

Vengan todos al cine al aire libre organizado por el Comité des fêtes. Se proyectará la película de capa y espada « El Capitán », dirigida en 1960 por André Hunebelle.

Kommen Sie zahlreich zu einer Open-Air-Kinovorstellung, die vom Festkomitee organisiert wird. Gezeigt wird der Mantel-und-Degen-Film « Le Capitan » von André Hunebelle aus dem Jahr 1960.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT du Pays de Lauzun