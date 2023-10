Festival Equestria, Magie du Cheval et des Arts Rue du Régiment de Bigorre Tarbes, 16 juillet 2024, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Internationalement reconnu, ce festival dédié à la magie du cheval et des arts est à vivre en famille, au pied des Pyrénées, dans le cadre exceptionnel du Haras de Tarbes.

L’entrée au festival est gratuite !

Dès 17h (12h le week-end), sont proposées des animations équestres et artistiques autour de l’espace gourmand et du village enfants.

Seuls trois grands spectacles équestres, créés par des compagnies aux univers très différents, sont payants.

Une parenthèse enchantée pour toute la famille…

Pas besoin d’être cavalier pour apprécier notre programmation qui marie avec bonheur, art équestre, déambulations musicales, visites guidées, expositions d’artistes passionnés…

Les plus jeunes s’émerveilleront dans le village enfants et après un tour en poney ou en calèche, toute la famille s’installera sous les arbres du Haras, dans le village 100% gourmand et festif d’Equestria.

Le Haras de Tarbes, un lieu historique, qui donne une âme particulière à ce festival…

Si Equestria ne ressemble à aucun autre évènement, c’est aussi parce qu’il se déroule dans le cadre somptueux du Haras de Tarbes, situé au coeur de la ville.

Ici, le temps s’arrête… Vous déambulez dans un écrin de verdure de plus de huit hectares, berceau de la race anglo-arabe. Entourés des belles écuries créées sous Napoléon, émerveillez-vous de la magie d’Equestria !

> Programmation en cours.

2024-07-16 fin : 2024-07-21 . EUR.

Rue du Régiment de Bigorre TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



This internationally-renowned festival, dedicated to the magic of horses and the arts, is a must-see for the whole family, at the foot of the Pyrenees, in the exceptional setting of the Haras de Tarbes.

Admission to the festival is free!

From 5pm onwards (12pm on weekends), enjoy equestrian and artistic activities in the gourmet area and children?s village.

Only three major equestrian shows, created by companies from very different worlds, are subject to a charge.

An enchanted interlude for the whole family…

You don’t have to be a rider to enjoy our program, which combines equestrian art, musical strolls, guided tours and exhibitions by passionate artists?

The youngest visitors will be delighted by the children?s village, and after a pony or carriage ride, the whole family will settle down under the trees of the Haras, in the 100% gourmet and festive Equestria village.

The Haras de Tarbes, a historic site that lends a special soul to this festival…

If Equestria is unlike any other event, it’s also because it takes place in the sumptuous setting of the Haras de Tarbes, located in the heart of the city.

Here, time stands still? You’ll stroll through more than eight hectares of lush greenery, the cradle of the Anglo-Arab breed. Surrounded by the beautiful stables built under Napoleon, marvel at the magic of Equestria!

> Current program

Este festival de renombre internacional, dedicado a la magia del caballo y las artes, es una cita ineludible para toda la familia, a los pies de los Pirineos, en el marco excepcional de la yeguada Haras de Tarbes.

La entrada al festival es gratuita

A partir de las 17:00 h (12:00 h los fines de semana), podrá disfrutar de actividades ecuestres y artísticas en torno al espacio gastronómico y el pueblo infantil.

Sólo tres grandes espectáculos ecuestres, creados por compañías de orígenes muy diferentes, tienen entrada.

Un interludio encantado para toda la familia…

No hace falta ser jinete para disfrutar de nuestro programa, que combina arte ecuestre, paseos musicales, visitas guiadas y exposiciones de artistas apasionados..

Los más pequeños quedarán maravillados en la aldea infantil y, tras un paseo en poni o en coche de caballos, toda la familia se instalará bajo los árboles del Haras, en la aldea Equestria, 100% gastronómica y festiva.

El Haras de Tarbes, un lugar histórico que confiere a este festival un alma especial…

Si Equestria no se parece a ningún otro evento, es también porque se celebra en el suntuoso marco del Haras de Tarbes, situado en el corazón de la ciudad.

Aquí, el tiempo se detiene.. Podrá pasear por más de ocho hectáreas de exuberante vegetación, cuna de la raza anglo-árabe. Rodeado de las hermosas caballerizas construidas bajo Napoleón, ¡déjese maravillar por la magia de Equestria!

> Programa actual

Dieses international anerkannte Festival, das der Magie des Pferdes und der Künste gewidmet ist, können Sie mit Ihrer Familie am Fuße der Pyrenäen in der außergewöhnlichen Umgebung des Haras de Tarbes erleben.

Der Eintritt zum Festival ist kostenlos!

Ab 17 Uhr (12 Uhr am Wochenende) werden rund um den Gourmetbereich und das Kinderdorf Pferde- und Kunstvorführungen angeboten.

Nur drei große Pferdeshows, die von sehr unterschiedlichen Ensembles kreiert wurden, sind kostenpflichtig.

Eine zauberhafte Auszeit für die ganze Familie…

Man muss kein Reiter sein, um unser Programm zu genießen, das Reitkunst, musikalische Darbietungen, Führungen und Ausstellungen leidenschaftlicher Künstler auf glückliche Weise miteinander verbindet

Die Kleinsten können im Kinderdorf staunen, und nach einer Runde auf dem Pony oder in der Kutsche kann sich die ganze Familie unter den Bäumen des Gestüts im 100%igen Feinschmecker- und Festdorf von Equestria niederlassen.

Das Gestüt von Tarbes ist ein historischer Ort, der diesem Festival eine besondere Seele verleiht…

Equestria ist mit keiner anderen Veranstaltung vergleichbar, auch weil es in der prächtigen Umgebung des Haras de Tarbes im Herzen der Stadt stattfindet.

Hier bleibt die Zeit stehen? Sie spazieren durch eine grüne Oase von mehr als acht Hektar, der Wiege der anglo-arabischen Rasse. Umgeben von den schönen Ställen, die unter Napoleon errichtet wurden, können Sie die Magie von Equestria erleben

> Aktuelle Programmgestaltung

Mise à jour le 2023-10-03 par OT de Tarbes|CDT65