LA CORRIDA DE SCHOENECK rue du puits Schœneck, 29 octobre 2023, Schœneck.

Schœneck,Moselle

Retrait des dossards à partir de 8 h (inscriptions prises jusqu’à 15 mn avant le départ ; présentation d’une licence ou d’un certificat médical).

Départ 10 h au Centre Socio-Culturel.. Tout public

Dimanche 2023-10-29 10:00:00 fin : 2023-10-29 . .

rue du puits

Schœneck 57350 Moselle Grand Est



Numbers available from 8 a.m. (registrations taken up to 15 minutes before the start; presentation of a licence or medical certificate).

Start 10 a.m. at the Centre Socio-Culturel.

Recogida de dorsales a partir de las 8.00 horas (inscripciones hasta 15 minutos antes de la salida; presentación de licencia o certificado médico).

Salida a las 10 h en el Centro Socio-Cultural.

Abholung der Startnummern ab 8 Uhr (Anmeldungen werden bis 15 Minuten vor dem Start entgegengenommen; Vorlage einer Lizenz oder eines ärztlichen Attests).

Start 10 Uhr am Centre Socio-Culturel.

Mise à jour le 2023-09-21 par FORBACH TOURISME