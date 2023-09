CONFÉRENCE – LE SÜDWALL: SYSTÈME DÉFENSIF CÔTIER ALLEMAND DANS L’HÉRAULT EN 1944 Rue du Puits de la Courte Rampe du 96ème Béziers, 23 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Christian Pioch, spéléologue et historien, animera une conférence sur le thème « Le Südwall: système défensif côtier allemand dans l’Hérault en 1944 ». Réservation par téléphone – Entrée libre..

2023-11-23 18:00:00

Rue du Puits de la Courte

Rampe du 96ème

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Christian Pioch, speleologist and historian, will give a talk on « Le Südwall: système défensif côtier allemand dans l’Hérault en 1944 ». Reservations by telephone – Free admission.

Christian Pioch, espeleólogo e historiador, ofrecerá una conferencia sobre « El Südwall: sistema de defensa costera alemán en el Hérault en 1944 ». Reserva telefónica obligatoria – Entrada gratuita.

Christian Pioch, Höhlenforscher und Historiker, hält einen Vortrag zum Thema « Der Südwall: Deutsches Küstenverteidigungssystem im Hérault im Jahr 1944 ». Telefonische Reservierung – Freier Eintritt.

