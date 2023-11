CONFÉRENCE – GABRIEL AZAÏS, ÉDITEUR DU BREVIARI D’AMOR ET LA PHILOSOPHIE DE SON TEMPS Rue du Puits de la Courte Béziers, 23 mai 2024, Béziers.

Béziers,Hérault

Valérie Fasseur vous présente une étude sur le contexte de l’édition du « Breviari d’Amor » (1862-1881) par Gabriel Azaïs, à l’heure de la naissance des deux premières revues françaises de philologie. Entrée libre sur réservation..

2024-05-23 18:00:00 fin : 2024-05-23 . .

Rue du Puits de la Courte

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Valérie Fasseur presents a study of the context in which Gabriel Azaïs published the « Breviari d’Amor » (1862-1881), at a time when the first two French philological journals were being launched. Free admission upon reservation.

Valérie Fasseur presenta un estudio sobre el contexto en el que Gabriel Azaïs publicó los « Breviari d’Amor » (1862-1881), en un momento en el que se lanzaban las dos primeras revistas filológicas francesas. Entrada libre con reserva previa.

Valérie Fasseur präsentiert Ihnen eine Studie über den Kontext der Herausgabe des « Breviari d’Amor » (1862-1881) durch Gabriel Azaïs, zur Zeit der Entstehung der beiden ersten französischen Philologiezeitschriften. Freier Eintritt nach vorheriger Anmeldung.

