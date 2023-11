CONFÉRENCE – LES INSCRIPTIONS COUFIQUES DU LANGUEDOC À L’ÉPOQUE MÉDIÉVALE Rue du Puits de la Courte Béziers, 4 avril 2024, Béziers.

Béziers,Hérault

Jean-François Fau vous présente une étude des inscriptions en arabe, calligraphiée en caractères coufiques, présentes en Languedoc à l’époque médiévale. Entrée libre sur réservation..

2024-04-04 18:00:00 fin : 2024-04-04 . .

Rue du Puits de la Courte

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Jean-François Fau presents a study of Arabic inscriptions, calligraphed in kufic characters, present in Languedoc in medieval times. Free admission with prior reservation.

Jean-François Fau presenta un estudio de las inscripciones árabes, caligrafiadas en caracteres cúficos, encontradas en Languedoc en la Edad Media. Entrada gratuita con reserva previa.

Jean-François Fau präsentiert Ihnen eine Studie über Inschriften in arabischer Sprache, kalligraphiert mit kufischen Buchstaben, die im Languedoc im Mittelalter zu finden waren. Freier Eintritt nach vorheriger Anmeldung.

