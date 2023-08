CONCERT – JOURNÉE EUROPÉENNE DES MUSIQUES ANCIENNES Rue du Puits de la Courte Béziers, 21 mars 2024, Béziers.

Béziers,Hérault

Le 21 juin correspond à la Fête de la Musique, le 21 mars est quant à lui synonyme de Journée Européenne des Musiques Anciennes. Pour l’occasion, les professeurs de ce département vous invitent à un concert pour (re)découvrir cette belle musique de la période des Lumières. Entrée libre..

2024-03-21 20:00:00 fin : 2024-03-21 . .

Rue du Puits de la Courte

Béziers 34500 Hérault Occitanie



June 21 is Fête de la Musique, while March 21 is European Early Music Day. To mark the occasion, the department’s teachers invite you to a concert to (re)discover this beautiful music from the Age of Enlightenment. Free admission.

El 21 de junio es la Fiesta de la Música, mientras que el 21 de marzo se celebra el Día Europeo de la Música Antigua. Para celebrarlo, los profesores de este departamento le invitan a un concierto para (re)descubrir esta hermosa música del Siglo de las Luces. La entrada es gratuita.

Am 21. Juni wird die Fête de la Musique gefeiert, während der 21. März der Europäische Tag der Alten Musik ist. Aus diesem Anlass laden die Lehrer dieser Abteilung Sie zu einem Konzert ein, um die schöne Musik der Aufklärungszeit (wieder) zu entdecken. Der Eintritt ist frei.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT BEZIERS MEDITERRANEE