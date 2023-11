CONFÉRENCE – POUVOIR, PARENTÉ ET ÉGLISE.AUTOUR DE DEUX ÉVÊQUES DE BÉZIERS, ARNAUD LÉVEZOU ET BERMOND DE LÉVEZOU Rue du Puits de la Courte Béziers, 14 mars 2024, Béziers.

Béziers,Hérault

Jérôme Belmon vous présente une étude sur la parenté et la seigneurie en Rouergue et en Languedoc aux XIe et XIIe siècle avec la famille Lévezou qui donna deux évêques en poste à Béziers : Arnaud de Lévezou (1095-1121) et Bermond de Lévezou (1126-1152). Entrée libre sur réservation..

2024-03-14 18:00:00 fin : 2024-03-14 . .

Rue du Puits de la Courte

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Jérôme Belmon presents a study of kinship and lordship in Rouergue and Languedoc in the 11th and 12th centuries, with the Lévezou family, which produced two bishops who served in Béziers: Arnaud de Lévezou (1095-1121) and Bermond de Lévezou (1126-1152). Free admission on reservation.

Jérôme Belmon presenta un estudio sobre el parentesco y el señorío en Rouergue y Languedoc en los siglos XI y XII, con la familia Lévezou, de la que salieron dos obispos que sirvieron en Béziers: Arnaud de Lévezou (1095-1121) y Bermond de Lévezou (1126-1152). Entrada gratuita con cita previa.

Jérôme Belmon präsentiert Ihnen eine Studie über Verwandtschaft und Herrschaft im Rouergue und Languedoc im 11. und 12. Jahrhundert anhand der Familie Lévezou, die zwei in Béziers amtierende Bischöfe hervorbrachte: Arnaud de Lévezou (1095-1121) und Bermond de Lévezou (1126-1152). Freier Eintritt nach vorheriger Anmeldung.

