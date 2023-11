CONFÉRENCE – ANDRÉ BOUSCARAS, MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE BÉZIERS ET PIONNIER DE L’ARCHÉOLOGIE SOUS-MARINE EN OCCITANIE Rue du Puits de la Courte Béziers, 29 février 2024, Béziers.

Béziers,Hérault

André Bouscaras (1920-1994), pionnier de la recherche sous-marine sur le littoral languedocien et auteur de nombreuses fouilles qui ont permis d’enrichir les collections des musées de Béziers, Agde, Narbonne et Olonzac. Entrée libre sur réservation..

2024-02-29 18:00:00 fin : 2024-02-29 . .

Rue du Puits de la Courte

Béziers 34500 Hérault Occitanie



André Bouscaras (1920-1994), pioneer of underwater research on the Languedoc coast and author of numerous excavations that have enriched the collections of the museums of Béziers, Agde, Narbonne and Olonzac. Free admission on reservation.

André Bouscaras (1920-1994), pionero de la investigación subacuática en la costa de Languedoc y autor de numerosas excavaciones que han enriquecido las colecciones de los museos de Béziers, Agde, Narbona y Olonzac. Entrada gratuita con cita previa.

André Bouscaras (1920-1994), Pionier der Unterwasserforschung an der Küste des Languedoc und Autor zahlreicher Ausgrabungen, durch die die Sammlungen der Museen von Béziers, Agde, Narbonne und Olonzac bereichert werden konnten. Freier Eintritt nach vorheriger Anmeldung.

