CONFÉRENCE – LES MOULINS HYDRAULIQUES DU PIÉMONT BITERROIS Rue du Puits de la Courte Béziers, 14 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Karyn Orengo vous parlera des moulins hydraulique du Piémont biterrois. Entrée libre – Réservation par téléphone obligatoire.

2023-12-14 18:00:00 fin : 2023-12-14 . .

Rue du Puits de la Courte

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Karyn Orengo will talk about the hydraulic mills of the Piedmont region. Free admission – Telephone reservation required

Karyn Orengo hablará de los molinos hidráulicos de la región del Piamonte de Berna. Entrada gratuita – Se requiere reserva telefónica

Karyn Orengo wird Ihnen über die Wassermühlen im Piemont Biterrois berichten. Freier Eintritt – Telefonische Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-10-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE