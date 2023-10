CONFÉRENCE – FRÉDÉRIC PRAT : UN POÈTE AU FRONT Rue du Puits de la Courte Béziers, 2 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Écrit dans l’un de ses poèmes avant de partir au front, Frédéric Prat saluait le courage de tomber au combat, en criant « En avant! ». Après avoir prononcé ces deux mots, il perdra la vie dans les tranchées des Vosges quelques mois plus tard.Les Archives de Béziers vous racontent ce parcours poignant. Entrée libre sur réservation..

2023-12-02 15:00:00

Rue du Puits de la Courte

Béziers 34500 Hérault Occitanie



In one of his poems before leaving for the front, Frédéric Prat saluted the courage of falling in battle, shouting « En avant! After uttering these two words, he would lose his life in the trenches of the Vosges a few months later. The Béziers Archives recount this poignant story. Free admission on reservation.

En uno de sus poemas antes de partir para el frente, Frédéric Prat elogiaba el valor de caer en combate, gritando « ¡En avant! Después de pronunciar estas dos palabras, perdió la vida en las trincheras de los Vosgos unos meses más tarde. Los Archivos de Béziers le cuentan toda esta conmovedora historia. Entrada gratuita con reserva previa.

In einem seiner Gedichte, bevor er an die Front ging, begrüßte Frédéric Prat den Mut, im Kampf zu fallen, indem er « Vorwärts! » rief. Nach diesen beiden Worten verlor er einige Monate später in den Schützengräben der Vogesen sein Leben, und das Archiv von Béziers erzählt Ihnen von diesem bewegenden Erlebnis. Freier Eintritt nach vorheriger Anmeldung.

