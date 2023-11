SOIREE IMPRO LONG FORM – BY LA F.B.I Rue du Puits de la Courte Béziers, 25 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

La Fédération Biterroise d’Improvisation vous invite à une soirée inédite en format long! Le thème de cette soirée « Bon Appétit » sera assaisonné d’un brin de folie avec au menu, des personnages cuisinés aux petits oignons…Et ce sera au public de décider de la tournure de ce repas improvisé en temps réel! Tout public. Payant – Réservation conseillée..

2023-11-25 20:30:00 fin : 2023-11-25 . EUR.

Rue du Puits de la Courte

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The Fédération Biterroise d’Improvisation invites you to an original evening in long form! This evening’s theme, « Bon Appétit », will be seasoned with a touch of madness, with a menu of characters cooked to perfection… And it’ll be up to the audience to decide how this improvised meal will turn out in real time! All audiences. Paying – Reservations recommended.

La Fédération Biterroise d’Improvisation le invita a una velada original en formato largo El tema de la velada, « Bon Appétit », se aderezará con un toque de locura, con un menú de personajes cocinados a la perfección… ¡Y será el público quien decida cómo resultará esta comida improvisada en tiempo real! Todos los públicos. De pago – Se recomienda reservar.

Die Fédération Biterroise d’Improvisation lädt Sie zu einem ganz neuen Abend im Langformat ein! Das Thema des Abends « Bon Appétit » wird mit einer Prise Verrücktheit gewürzt, mit Figuren, die in kleinen Stücken gekocht werden… Und das Publikum entscheidet, wie dieses improvisierte Essen in Echtzeit aussehen soll! Für alle Altersgruppen. Kostenpflichtig – Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-11-01 par OT BEZIERS MEDITERRANEE