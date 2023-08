FESTIVAL D’AUTOMNE – TOI, MON DÉSIR…CONCERT POÉTIQUE PERSAN Rue du Puits de la Courte Béziers, 15 octobre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Quel est ce « Toi » que les poètes persans désirent depuis l’aube de la poésie persane ? Une idée de la beauté? Une idée de la vie qui n’a de valeur que si elle est vouée à l’Amour. On se laisse emporter par le rêve que tissent les notes, les mots, la voix. Un rêve qui le temps d’une soirée, nous arrache au temps et nous mène vers un pays où seuls comptent l’amour, la beauté. Réservation conseillée..

2023-10-15 16:30:00 fin : 2023-10-15 . EUR.

Rue du Puits de la Courte

Béziers 34500 Hérault Occitanie



What is this « You » that Persian poets have longed for since the dawn of Persian poetry? An idea of beauty? An idea of life that has no value unless it is dedicated to Love. Let yourself be carried away by the dream woven by notes, words and voice. A dream that, for one evening, tears us away from time and takes us to a land where love and beauty are the only things that matter. Reservations recomm

¿Qué es ese « Tú » que anhelan los poetas persas desde los albores de la poesía persa? ¿Una idea de la belleza? Una idea de la vida que no tiene valor si no es consagrada al Amor. Déjate llevar por el sueño que tejen las notas, las palabras y la voz. Un sueño que, por una noche, nos arranca del tiempo y nos lleva a una tierra donde el amor y la belleza son lo único que importa. Se recomienda reserva

Was ist das « Du », nach dem sich die persischen Dichter seit den Anfängen der persischen Dichtung sehnen? Eine Vorstellung von Schönheit? Eine Vorstellung vom Leben, das nur dann einen Wert hat, wenn es der Liebe gewidmet ist. Man lässt sich von dem Traum mitreißen, den die Noten, die Worte und die Stimme weben. Ein Traum, der uns für einen Abend aus der Zeit reißt und uns in ein Land führt, in dem

