SOIREE CATCH IMPRO BY LA F.B.I Rue du Puits de la Courte Béziers, 7 octobre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

La Fédération Biterroise d’Improvisation vous invite à une soirée catch d’improvisation. Deux équipes de catcheurs, encadrées par un arbitre qui s’octroie tous les pouvoirs, vont s’affronter dans un combat théâtral sans merci. Une énergie explosive, des costumes improbables, le tout dans une ambiance survoltée, profitez d’un grand moment de détente en famille. Réservation conseillée par mail..

2023-10-07 20:30:00 fin : 2023-10-07 . EUR.

Rue du Puits de la Courte

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The Fédération Biterroise d’Improvisation invites you to an evening of improvisational wrestling. Two teams of wrestlers, supervised by an all-powerful referee, will face off in a merciless theatrical battle. Explosive energy, improbable costumes and an overexcited atmosphere: enjoy a great moment of relaxation with your family. Reservations recommended by e-mail.

La Fédération Biterroise d’Improvisation le invita a una velada de lucha improvisada. Dos equipos de luchadores, supervisados por un árbitro con todo el poder del mundo, se enfrentarán en una despiadada batalla teatral. Con una energía explosiva, disfraces inverosímiles y un ambiente sobrecargado, seguro que se lo pasará en grande con su familia. Se recomienda reservar por correo electrónico.

Die Fédération Biterroise d’Improvisation lädt Sie zu einem Improvisations-Wrestling-Abend ein. Zwei Wrestlerteams, die von einem Schiedsrichter betreut werden, der sich alle Macht anmaßt, werden in einem gnadenlosen Theaterkampf gegeneinander antreten. Explosive Energie, unwahrscheinliche Kostüme, und das alles in einer aufgeladenen Atmosphäre. Genießen Sie einen großen Moment der Entspannung für die ganze Familie. Reservierung per E-Mail empfohlen.

