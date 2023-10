Cet évènement est passé Ouverture piscine de Corbeilles – Vacances de la Toussaint rue du puits de chiard Corbeilles Catégorie d’Évènement: Corbeilles Ouverture piscine de Corbeilles – Vacances de la Toussaint rue du puits de chiard Corbeilles, 24 octobre 2023, Corbeilles. Ouverture piscine de Corbeilles – Vacances de la Toussaint 24 octobre – 4 novembre rue du puits de chiard La piscine de Corbeilles-en-Gâtinais vous ouvre ses portes pendant les vacances scolaires de la Toussaint. Fermeture le mercredi 1er novembre. Fermeture le mercredi 1er novembre rue du puits de chiard Corbeilles Corbeilles [{« type »: « phone », « value »: « 09 67 77 13 98 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T09:00:00+02:00 – 2023-10-24T12:00:00+02:00

2023-11-04T13:00:00+01:00 – 2023-11-04T17:00:00+01:00 FMACEN045V50BAP5 cc4v Détails Catégorie d’Évènement: Corbeilles Autres Lieu rue du puits de chiard Adresse Corbeilles Ville Corbeilles Lieu Ville rue du puits de chiard Corbeilles latitude longitude 48.07333;2.5492

rue du puits de chiard Corbeilles https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/corbeilles/