Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 09:00:00

fin : 2024-01-20 12:00:00 ASB Gym vous propose un stage de tissu aérien, une discipline de cirque qui consiste à faire des acrobaties aériennes à l’aide de deux longues bandes de tissu souple accrochées au plafond. Sur réservation..

ASB Gym vous propose un stage de tissu aérien, une discipline de cirque qui consiste à faire des acrobaties aériennes à l’aide de deux longues bandes de tissu souple accrochées au plafond. Sur réservation.

ASB Gym vous propose un stage de tissu aérien, une discipline de cirque qui consiste à faire des acrobaties aériennes à l'aide de deux longues bandes de tissu souple accrochées au plafond. Sur réservation.

Rue du Professeur Louis Serre

Béziers 34500 Hérault Occitanie

