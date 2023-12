SPECTACLE LA MYSTÉRIEUSE RADIO DU PÈRE NOËL – GYM PROD Rue du Professeur Louis Serre Béziers, 4 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Retrouvez le merveilleux spectacle de Gym Prod pour les fêtes de fin d’année! Embarquez dans une féerie de magie et de surprises à la rencontre du père Noël et de sa mystérieuse radio! Payant – Billetterie en ligne..

2023-12-09 16:00:00 fin : 2023-12-09 . EUR.

Rue du Professeur Louis Serre

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Gym Prod’s wonderful show for the festive season! Embark on a magical journey of surprises as you meet Santa Claus and his mysterious radio! Paying – Online ticketing.

¡El maravilloso espectáculo de Gym Prod para las fiestas! Embárcate en un viaje mágico lleno de sorpresas mientras conoces a Papá Noel y su misteriosa radio Pago – Venta de entradas en línea.

Erleben Sie die wunderbare Weihnachtsshow von Gym Prod! Begeben Sie sich auf eine Reise voller Magie und Überraschungen, auf der Sie den Weihnachtsmann und sein geheimnisvolles Radio treffen! Kostenpflichtig – Online-Ticketing.

Mise à jour le 2023-11-29 par OT BEZIERS MEDITERRANEE