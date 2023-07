Chasse au Trésor Rue du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés, 14 juillet 2023, Saint-Germain-des-Fossés.

Saint-Germain-des-Fossés,Allier

Bonjour ! Bienvenue sur le site du prieuré de Saint-Germain-des-Fossés ! Je m’appelle Kalista et je reviens du passé pour te faire découvrir les trésors de ce site historique. Seul ou en groupe, tu devras répondre aux énigmes qui te seront posées..

2023-07-14 16:00:00 fin : 2023-07-14 18:30:00. .

Rue du Prieuré Site du Prieuré

Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Hello ! Welcome to the Saint-Germain-des-Fossés priory website! My name is Kalista and I’ve come back from the past to show you the treasures of this historic site. Alone or in a group, you’ll have to answer the riddles posed to you.

¡Hola ! Bienvenido a la página web del priorato de Saint-Germain-des-Fossés Me llamo Kalista y he vuelto del pasado para ayudarte a descubrir los tesoros de este lugar histórico. Solo o en grupo, tendrás que responder a los enigmas que se te plantean.

Hallo!!! Willkommen auf der Website des Priorats von Saint-Germain-des-Fossés! Mein Name ist Kalista und ich komme aus der Vergangenheit zurück, um dir die Schätze dieser historischen Stätte zu zeigen. Allein oder in einer Gruppe musst du die Rätsel beantworten, die dir gestellt werden.

