Exposition – vente au Prieuré Saint Louans Rue du Prieuré Chinon, 25 novembre 2023, Chinon.

Chinon,Indre-et-Loire

Découverte des maisons miniatures en argile cuite (écoles, mairies, maisons de village, loges de vigne…) et des icônes d’art byzantin sur bois avec feuilles d’or et pigments naturels. Avec la participation de l’atelier de reliure Gwénaëlle Réoutski..

Dimanche 2023-11-25 14:30:00 fin : 2023-11-26 17:30:00. EUR.

Rue du Prieuré

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Discover miniature houses in baked clay (schools, town halls, village houses, vineyard lodges…) and Byzantine art icons on wood with gold leaf and natural pigments. With the participation of the Gwénaëlle Réoutski bookbinding workshop.

Descubra casas de barro cocido en miniatura (escuelas, ayuntamientos, casas de pueblo, casas de viña, etc.) e iconos de arte bizantino sobre madera con pan de oro y pigmentos naturales. Con la participación del taller de encuadernación Gwénaëlle Réoutski.

Entdeckung der Miniaturhäuser aus gebranntem Ton (Schulen, Rathäuser, Dorfhäuser, Weinberg-Loggien…) und der Ikonen der byzantinischen Kunst auf Holz mit Blattgold und natürlichen Pigmenten. Mit Beteiligung des Buchbinderateliers Gwénaëlle Réoutski.

Mise à jour le 2023-11-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme