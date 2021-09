Orléans Entrée de l'impasse Hyppolyte Forestier Loiret, Orléans Rue du Pressoir Neuf et Impasse Hyppolyte Forestier Entrée de l’impasse Hyppolyte Forestier Orléans Catégories d’évènement: Loiret

**Madame Florence CARRÉ** Adjointe au Maire en charge des quartiers Est vous invite **Mercredi 29 septembre 2021 à 18 h 00** à l’entrée de l’impasse Hyppolyte Forestier afin d’échanger sur l’évolution de la collecte de vos déchets _Au vu du contexte sanitaire actuel, nous vous demandons de_ _respecter les gestes barrières (distanciation, port du masque)_. Echanges sur l’évolution de la collecte de vos déchets Entrée de l’impasse Hyppolyte Forestier Rue du Pressoir neuf 45000 Orléans Loiret

