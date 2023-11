Concert de la Sainte Cécile Rue du Pressoir Huriel, 18 novembre 2023, Huriel.

Huriel,Allier

Les Troubl’ Fêtes vous proposent de fêter la sainte Cécile, patronne des musiciens, les 17 et 18 novembre avec deux concerts !.

2023-11-18 18:00:00 fin : 2023-11-18 . .

Rue du Pressoir Salle des fêtes

Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Troubl’ Fêtes will be celebrating Saint Cecilia, patron saint of musicians, with two concerts on November 17th and 18th!

Troubl’ Fêtes celebra Santa Cecilia, patrona de los músicos, con dos conciertos los días 17 y 18 de noviembre

Die Troubl’ Fêtes schlagen Ihnen vor, die heilige Cécile, Schutzpatronin der Musiker, am 17. und 18. November mit zwei Konzerten zu feiern!

Mise à jour le 2023-11-13 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ