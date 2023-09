Marché hebdomadaire Rue du Président Poincaré Sélestat, 1 septembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Marché hebdomadaire installé actuellement sur le Neja Wah.

2023-09-01 fin : 2023-10-31 12:00:00. EUR.

Rue du Président Poincaré

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Weekly market currently installed on the Neja Wah

Mercado semanal situado actualmente en el Neja Wah

Wochenmarkt, der derzeit auf dem Neja Wah eingerichtet ist

Mise à jour le 2023-03-17 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme