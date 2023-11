Marché de Noël rue du Président Maulmont Bourges, 10 décembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Venez trouver des cadeaux de Noël et déguster des gourmandises.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:00:00. EUR.

rue du Président Maulmont

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Come and find Christmas gifts and enjoy delicacies

Ven a buscar regalos de Navidad y disfruta de deliciosos manjares

Kommen Sie vorbei, um Weihnachtsgeschenke zu finden und Leckereien zu probieren

Mise à jour le 2023-10-30 par BERRY