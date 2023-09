Vélo’tour de Bourges Rue du Pré Doulet Bourges, 23 septembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Pour Bourges 2028, les mobilités douces, ce n’est pas qu’un slogan ! Dans le cadre du Métro Europa et à l’occasion de la Semaine européenne des mobilités, Bourges 2028 organise son Vélo’Tour !.

2023-09-23 fin : 2023-09-23 16:30:00. .

Rue du Pré Doulet

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



For Bourges 2028, soft mobility isn’t just a slogan! As part of Métro Europa and European Mobility Week, Bourges 2028 is organizing its Vélo’Tour!

Para Bourges 2028, la movilidad suave no es sólo un eslogan ¡En el marco de Métro Europa y de la Semana Europea de la Movilidad, Bourges 2028 organiza su Vélo’Tour!

Für Bourges 2028 ist sanfte Mobilität nicht nur ein Slogan! Im Rahmen der Metro Europa und anlässlich der Europäischen Woche der Mobilität organisiert Bourges 2028 seine Vélo’Tour!

