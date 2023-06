14ème slalom de Lezay Rue du Pré de l’Étang Lezay, 18 juin 2023, Lezay.

Lezay,Deux-Sèvres

14 ème slalom de Lezay

Le Dimanche 18 Juin dans la rue du Pré de l’étang à Lezay

Départ des essais Diamanche 18 à 9h, 3 ou 4 manches jusqu’à 18h

entrée gratuite

buvette

et restauration sur place.

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 . EUR.

Rue du Pré de l’Étang

Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



14th Lezay slalom

Sunday June 18 in the rue du Pré de l’étang in Lezay

Practice starts Sunday 18th at 9am, 3 or 4 heats until 6pm

free admission

refreshment stand

and on-site catering

14º slalom de Lezay

Domingo 18 de junio en la rue du Pré de l’étang de Lezay

Inicio de los entrenamientos el domingo 18 a las 9h, 3 o 4 series hasta las 18h

entrada gratuita

avituallamiento

y catering in situ

14. Slalom von Lezay

Am Sonntag, den 18. Juni in der Rue du Pré de l’étang in Lezay

Start der Testläufe Diamanche 18 um 9 Uhr, 3 oder 4 Läufe bis 18 Uhr

freier Eintritt

imbissbude

und Verpflegung vor Ort

