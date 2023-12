CÉRÉMONIE DES VOEUX Rue du Pre de la Foire Villefort, 12 janvier 2024, Villefort.

Villefort Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 18:30:00

fin : 2024-01-12

Monsieur le Maire de Villefort et son Conseil Municipal vous invitent à assister à la cérémonie des voeux.

A l’issue, un apéritif dînatoire sera servi….

Rue du Pre de la Foire Salle polyvalente

Villefort 48800 Lozère Occitanie



Mise à jour le 2023-12-22 par 48 – OT Mont Lozère