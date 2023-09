VIDE DRESSING ET BOURSE AUX JOUETS Rue du Pre de la Foire Villefort, 25 novembre 2023, Villefort.

Villefort,Lozère

Organisé par le Foyer rural de Pourcharesses – Villefort.

Amenez vêtements et jouets propres et en bon état.

Entrée libre, gratuite. Buvette

Le bon endroit pour faire ses emplettes avec un petit porte-monnaie et de manière responsable.

Récolte et don….

2023-11-25 fin : 2023-11-25 19:30:00. EUR.

Rue du Pre de la Foire Salle de L’Oustaou

Villefort 48800 Lozère Occitanie



Organized by the Foyer rural de Pourcharesses – Villefort.

Bring clean clothes and toys in good condition.

Free admission. Refreshment stand

The right place to shop responsibly with a small wallet.

Collect and donate…

Organizado por el Foyer rural de Pourcharesses – Villefort.

Traer ropa limpia y juguetes en buen estado.

Entrada gratuita. Puesto de refrescos

El lugar perfecto para comprar de forma responsable con una cartera pequeña.

Recoge y dona…

Organisiert vom Foyer rural de Pourcharesses – Villefort.

Bringen Sie Kleidung und Spielzeug in sauberem und gutem Zustand mit.

Eintritt frei, kostenlos. Getränkestand

Der richtige Ort, um mit einem kleinen Portemonnaie und auf verantwortungsvolle Weise einzukaufen.

Sammeln und spenden…

Mise à jour le 2023-09-11 par 48 – OT Mont Lozère