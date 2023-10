Cabaret Sancerrois – Saint Sylvestre Rue du Pré de Chappes Saint-Satur, 31 décembre 2023, Saint-Satur.

Saint-Satur,Cher

Que la magie arrive au Cabaret sancerrois.

Animation pour Saint Sylvestre.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . 180 EUR.

Rue du Pré de Chappes

Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire



Let the magic happen at Cabaret sancerrois.

New Year’s Eve entertainment

Deja que la magia suceda en el Cabaret sancerrois.

Entretenimiento de Nochevieja

Lassen Sie die Magie im Cabaret sancerrois ankommen.

Animation zu Silvester

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de tourisme du Grand Sancerrois