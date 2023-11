5 séances de Projection à 180° – De la Terre à l’univers Rue du Pré de Chappes Saint-Satur, 17 novembre 2023, Saint-Satur.

Saint-Satur,Cher

Un voyage extraordinaire depuis la Terre vers les planètes du système solaire.

Spectacle numérique à 180° sous le dôme du Cosmorium®.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

Rue du Pré de Chappes

Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire



An extraordinary journey from Earth to the planets of the solar system.

180° digital show under the Cosmorium® dome

Un viaje extraordinario de la Tierra a los planetas del sistema solar.

Espectáculo digital de 180° bajo la cúpula del Cosmorium®

Eine außergewöhnliche Reise von der Erde zu den Planeten unseres Sonnensystems.

Digitale 180°-Show unter der Kuppel des Cosmorium®

