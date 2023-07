Puces Rue du Pré de Chappes Saint-Satur, 5 août 2023, Saint-Satur.

Saint-Satur,Cher

Puces organisées par les Amis de l’abbatiale au Centre socio-culturel Guy Poubeau..

Samedi 2023-08-05 10:00:00 fin : 2023-08-08 19:00:00. .

Rue du Pré de Chappes

Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire



Flea market organized by the Friends of the Abbey at the Guy Poubeau socio-cultural center.

Mercadillo organizado por los Amigos de la Iglesia Abadía en el centro sociocultural Guy Poubeau.

Flohmarkt, organisiert von den Freunden der Abteikirche im soziokulturellen Zentrum Guy Poubeau.

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de tourisme du Grand Sancerrois