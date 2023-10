Poule au pot Rue du portail Labastide-d’Armagnac, 25 novembre 2023, Labastide-d'Armagnac.

Labastide-d’Armagnac,Landes

La célèbre Poule au Pot s’invite à Labastide d’Armagnac ce Samedi 25 Novembre. Venez la déguster accompagnée de ses légumes après vous être réchauffés avec son potage. Pour suivre, fromage et salade, dessert et café (vin non compris)

Pensez à réserver avant le 10 Novembre..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Rue du portail Salle des Fêtes

Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine



The famous Poule au Pot is coming to Labastide d’Armagnac this Saturday, November 25. Come and enjoy it with its vegetables, after warming up with its soup. Followed by cheese and salad, dessert and coffee (wine not included)

Please book before November 10.

La famosa Poule au Pot llega a Labastide d’Armagnac el sábado 25 de noviembre. Venga a degustarla con sus verduras después de entrar en calor con su sopa. A continuación, queso y ensalada, postre y café (vino no incluido)

Recuerde reservar antes del 10 de noviembre.

Das berühmte Huhn im Topf kommt am Samstag, dem 25. November, nach Labastide d’Armagnac. Probieren Sie es mit Gemüse, nachdem Sie sich mit einer Suppe aufgewärmt haben. Anschließend gibt es Käse und Salat, Dessert und Kaffee (Wein nicht inbegriffen)

Denken Sie daran, vor dem 10. November zu reservieren.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Landes d’Armagnac