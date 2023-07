Expo/vente : Nad’déco Rue du Port Regnéville-sur-Mer, 21 août 2023, Regnéville-sur-Mer.

Regnéville-sur-Mer,Manche

Expo-vente de créations textiles, sacs et bijoux. RDV à la salle des mariages de Regnéville-sur-Mer. Entrée gratuite..

Vendredi 2023-08-21 fin : 2023-08-27 . .

Rue du Port

Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie



Exhibition and sale of textile creations, bags and jewelry. RDV at the Regnéville-sur-Mer marriage hall. Free admission.

Exposición y venta de creaciones textiles, bolsos y joyas. Encuentro en el salón de bodas de Regnéville-sur-Mer. Entrada gratuita.

Verkaufsausstellung von Textilkreationen, Taschen und Schmuck. RDV im Hochzeitssaal von Regnéville-sur-Mer. Kostenloser Eintritt.

Mise à jour le 2023-06-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche