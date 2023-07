Exposition : Agnès LEPOIL Rue du Port Regnéville-sur-Mer, 7 août 2023, Regnéville-sur-Mer.

Regnéville-sur-Mer,Manche

Agnès LEPOIL vous donne rendez-vous dans la salle des mariages de Regnéville-sur-Mer, pour une expo d’œuvres créées à base de pastel sec. Entrée gratuite..

Vendredi 2023-08-07 fin : 2023-08-13 . .

Rue du Port

Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie



Agnès LEPOIL invites you to an exhibition of works created with dry pastel in the Salle des Marriages, Regnéville-sur-Mer. Free admission.

Agnès LEPOIL presenta una exposición de sus obras en pastel seco en el salón de bodas de Regnéville-sur-Mer. Entrada gratuita.

Agnès LEPOIL lädt Sie in den Hochzeitssaal von Regnéville-sur-Mer zu einer Ausstellung ihrer Werke ein, die sie mit trockenen Pastellkreiden geschaffen hat. Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-07-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche