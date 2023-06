VIDE GRENIERS ENFANT rue du port Mesquer, 19 juillet 2023, Mesquer.

VIDE GRENIERS ENFANT 19 juillet et 9 août rue du port Emplacement: 8

Vide grenier enfant. Sur inscription au Service Culture à partir du 15 juin.

rue du port Place de kercabellec 44420 Mesquer Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 42 59 11 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mesquerquimiac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mesquerquimiac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/vide-greniers-enfant-mesquer.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T09:00:00+02:00 – 2023-07-19T13:00:00+02:00

2023-08-09T09:00:00+02:00 – 2023-08-09T13:00:00+02:00

FAMILLE JEUNESSE