Mesquer Fête des Moules rue du port Mesquer, 15 juillet 2023, Mesquer. Fête des Moules 15 juillet et 12 août rue du port Public La fête traditionnelle des vacances d’été fait son retour ! Dégustation de moules frites !

Midi : animation musicale en extérieur.

Midi : animation musicale en extérieur.

​Soir : Bal extérieur avec DJ jusqu'à minuit.

