Cet évènement est passé MARCHE DE PROCUCTEURS LOCAUX A MENIL Rue du Port Ménil Catégories d’Évènement: Mayenne

Ménil MARCHE DE PROCUCTEURS LOCAUX A MENIL Rue du Port Ménil, 11 septembre 2023, Ménil. Ménil,Mayenne Marché de producteurs locaux.

2023-09-11 fin : 2023-09-11 12:30:00. .

Rue du Port

Ménil 53200 Mayenne Pays de la Loire



Local Farmers’ Market Mercado de productores locales Markt mit lokalen Erzeugern Mise à jour le 2023-07-07 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Mayenne, Ménil Autres Lieu Rue du Port Adresse Rue du Port Ville Ménil Departement Mayenne Lieu Ville Rue du Port Ménil latitude longitude 47.7748735;-0.6732662

Rue du Port Ménil Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menil/