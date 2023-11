Prenez en de la Graine ! Rue du Port Le Teich, 2 novembre 2023, Le Teich.

Le Teich,Gironde

Avez-vous déjà pris le temps d’observer les graines ? C’est un monde fascinant que nous proposons de vous faire découvrir dans le relais nature du quartier de Lamothe au Teich à travers des jeux, une exposition, de l’observation et du land-art. Des livres seront également à votre disposition.

Venez à leur rencontre !

Après votre passage au relais nature profitez des sentiers au bord de la Leyre et prenez le temps d’une balade.

Entrée libre et gratuite le 02 novembre entre 14h00 et 17h00, le 03 entre 10h00 et 13h00 puis de 14h00 à 17h00 et le 05 novembre entre 10h00 et 12h30.

Et le 05 novembre après-midi participez à une balade guidée gratuite (réservation au 05 24 73 37 33) avec une animatrice du Parc naturel Régional des Landes de Gascogne! La recherche de graines et leurs modes de dispersion seront au cœur de cette sortie !.

2023-11-02 fin : 2023-11-05 . EUR.

Rue du Port

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Have you ever taken the time to observe seeds? It’s a fascinating world we’re proposing to help you discover at the relais nature in the Lamothe district of Le Teich, through games, an exhibition, observation and land-art. Books will also be available.

Come and meet them!

After your visit to the relais nature, take a stroll along the paths beside the Leyre.

Free admission on November 02 from 2:00 to 5:00 pm, on November 03 from 10:00 am to 1:00 pm and from 2:00 to 5:00 pm, and on November 05 from 10:00 am to 12:30 pm.

And on November 05 afternoon, take part in a free guided walk (reservation on 05 24 73 37 33) with a guide from the Parc naturel Régional des Landes de Gascogne! The search for seeds and how they are dispersed will be at the heart of this outing!

¿Te has tomado alguna vez el tiempo de observar las semillas? Es un mundo fascinante que te proponemos descubrir en el centro de relevo de la naturaleza del barrio de Lamothe, en Le Teich, a través de juegos, una exposición, la observación y el land-art. También habrá libros disponibles.

¡Venga a conocerlos!

Tras su visita al relais nature, aproveche los senderos a orillas del Leyre y disfrute de un paseo.

La entrada es gratuita el 02 de noviembre de 14:00 a 17:00 horas, el 03 de noviembre de 10:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas y el 05 de noviembre de 10:00 a 12:30 horas.

Y el 05 de noviembre por la tarde, participe en un paseo guiado gratuito (reservar en el 05 24 73 37 33) con un miembro del Parque Natural Regional de las Landas de Gascoña Esta salida se centrará en la búsqueda de semillas y su dispersión

Haben Sie sich schon einmal die Zeit genommen, Samen zu beobachten? Es ist eine faszinierende Welt, die wir Ihnen im Relais Nature im Viertel Lamothe in Le Teich durch Spiele, eine Ausstellung, Beobachtung und Land-Art näher bringen möchten. Auch Bücher werden Ihnen zur Verfügung stehen.

Kommen Sie vorbei und lernen Sie sie kennen!

Nach Ihrem Besuch im Naturrelais können Sie die Wege am Ufer der Leyre nutzen und sich die Zeit für einen Spaziergang nehmen.

Freier Eintritt am 02. November zwischen 14:00 und 17:00 Uhr, am 03. November zwischen 10:00 und 13:00 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr und am 05. November zwischen 10:00 und 12:30 Uhr.

Am 05. November nachmittags können Sie an einem kostenlosen geführten Spaziergang (Reservierung unter 05 24 73 37 33) mit einer Betreuerin des Regionalen Naturparks Landes de Gascogne teilnehmen! Im Mittelpunkt dieses Ausflugs stehen die Suche nach Samen und ihre Verbreitung!

